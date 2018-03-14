من هي جين هاسبيل "أول امرأة سترأس الـCIA؟"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن تعيين جين هاسبيل، لمنصب رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" لتكون بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب إن تمت الموافقة عليها من قبل الكونغرس.

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جين هاسبيل لها تاريخ مهني طويل مع الاستخبارات الأمريكية حيث انضمت في العام 1985، ومؤخرا وبحكم منصبها كنائب لمدير الاستخبارات (مايك بومبيو) فإنها كانت المسؤولة عن تسيير الأعمال اليومية في الوكالة في الوقت الذي انشغل فيه بومبيو في البيت الأبيض.

وتقلدت هاسبيل عددا من المناصب القيادية خلال مسيرتها المهنية في الـCIA منها بمركز مكافحة الإرهاب، ونالت عددا من الأوسمة والجوائز منها الجائزة الرئاسية التي تعتبر أرفع جائزة قد ينالها الفرد العامل في الخدمات الفيدرالية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هاسبيل أمضت أغلب مسيرتها المهنية تعمل متخفية.