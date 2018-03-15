رئيس الـCIA الأسبق يتحدث لـCNN عن هاسبيل وقضية إشرافها على عمليات تعذيب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مايكل هايدن، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" إنه لا يجب إلقاء اللوم على الأشخاص الذين نفذوا ما كانوا مسؤولين عن القيام به، وذلك في إشارة إلى الجدل الدائر حول إشراف جينا هاسبيل، التي عينها ترامب لرئاسة الـCIA على تعذيب مشتبه بهما في قضايا إرهاب في سجن تديره أمريكا في الخارج.

جاء ذلك في مقابلة أجراها هايدن مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "نعم، لابد لمجلس النواب من التدقيق في هذا (قضية التعذيب) نحن جميعا لدينا تاريخ، وعندما تكون أمام مجلس النواب للمواجهة فإنهم يريدون معرفة أمور عن تاريخك، وتاريخ جينا سيكشف أنها قامت بعملها ولم ترفع يدها بحماس للمشاركة والقيام بذلك وأنها قامت بذلك من دافع المسؤولية الملقاة على عاتقها ووجهت للقيام بذلك وأخبرت من قبل وزارة العدل حينها أن ما تقوم به متوافق مع القانون."

وتابع قائلا: "جينا واجهت النار للدفاع عن أمريكا بكل ما تملكه من قوة، نعم هناك جدل حول البرنامج (برنامج الاستجواب المكثف) ويمكن إعادة فتح هذا الجدال مرارا.. دعوني أقول لكم، الشخص الوحيد الذي أريده في الغرفة والحديث بصدق عن تلك الظروف أمام السلطات هي جينا هاسبيل."

ويذكر أن السيناتور جون ماكين، قال في تغريدة: "إن تعذيب محتجزين بعهدة الولايات المتحدة خلال العقد الماضي كانت تعتبر أكثر المراحل ظلمة بالتاريخ الأمريكي، وعلى مجلس النواب التدقيق في سجلات انخراط جينا هاسبيل في هذا البرنامج المشين."