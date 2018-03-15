دوريثي لـCNN: لندن أشبه بغرفة معيشة موسكو وطرد بريطانيا لدبلوماسيين روس أثار غضبا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت جيل دوريثي، المحللة والمديرة السابقة لمكتب CNN في موسكو، إن طرد بريطانيا لدبلوماسيين روس على خلفية التحقيقات الجارية باستخدام مادة أعصاب كيماوية من الدرجة العسكرية لتسميم جاسوس روسي سابق داخل المملكة المتحدة، أثار غضبا في موسكو.

وأوضحت دوريثي في مقابلة مع CNN: "هناك مئات الآلاف من الروس الذين يعيشون في لندن والعاصمة البريطانية أشبه بغرفة المعيشة لموسكو وعليه مثل هذه الخطوة (طرد الدبلوماسيين الروس) لها صدى واسع، بريطانيا بالنسبة لروسيا أمر مختلف، فهي قريبة جدا أعداد الروس وكل تلك الأموال هناك تلعب دورا في مدى الأثر."

وأضافت: "قضية الدبلوماسيين تعني أن هناك عزلة بل وربما عزلة خطيرة، وهناك أيضا احتمال قيام بريطانيا بطرد قناة RT الروسية العاملة على أراضيها، وهو الأمر الذي علقت عليه موسكو قائلة إنها ستقوم بالأمر ذاته فيما يتعلق بالإعلام البريطاني على أراضيها."