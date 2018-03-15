واشنطن تدعم لندن.. وروسيا تهدد بـ"رد قاس" على الإجراءات البريطانية: اختارت المواجهة

موسكو، روسيا (CNN)-- وصفت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، الإجراءات التي قررت الحكومة البريطانية اتخاذها ضد روسيا، بعد تحميلها مسؤولية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا بغاز أعصاب، بأنها "غير مقبولة ولا قيمة لها".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "الحكومة البريطانية اختارت مواجهة روسيا". وأضافت أن رد روسيا على الإجراءات البريطانية "لن يتأخر كثيرا". واعتبرت الخارجية الروسية أن الاتهامات البريطانية لروسيا "استفزاز خطير غير مسبوق يقوض أسس العلاقات الطبيعية بين البلدين".

من جانبه، قال سيرغي كيزلياك، سفير روسيا السابق في واشنطن نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، إن رد موسكو على قرار الحكومة البريطانية بطرد 23 دبلوماسيا روسيا سيكون "قاسياً"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي".

وأضاف كيزلياك إنه "من الحزن سقوط العلاقات البريطانية الروسية إلى هذه الدرجة، بريطانيا تستحق ردا صارما وقاسيا". وتابع بالقول إن الرد الروسي على إجراءات الحكومة البريطانية "سوف يجعل بريطانيا تندم على أفعالها".

من جانبه، قالت السفيرة الأمريكي لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في جلسة طارئة لمجلس الأمن حول تسميم الجاسوس الروسي، إن "الولايات المتحدة تقف بتضامن كامل مع بريطانيا، وواثقة من أن روسيا مسؤولة عن الهجوم على شخصين في بريطانيا بغاز أعصاب".

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت عن عدة قرارات تجاه روسيا بعد تحميلها محاولة اغتيال الجاسوس الروسي على الأراضي البريطانية، من بينها طرد 23 دبلوماسيا روسياً، ومقاطعة الأسرة الملكية والوزراء لكأس العالم 2018 في روسيا، وتجميد أصول لروسيا في بريطانيا إذ وجدت أدلة على أنها قد تستخدم لتهديد حياة أو ممتلكات المواطنين أو المقيمين في بريطانيا وتعليق جميع الاتصالات الثنائية عالية المستوى المخطط لها بين بريطانيا وروسيا.