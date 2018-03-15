لافروف: موسكو ستطرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على لندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الخميس، إن بلاده ستقوم بطرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على الخطوة التي اتخذتها بريطانيا وإعلانها طرد دبلوماسيين روس على خلفية التحقيقات في تسميم جاسوس روسي سابق داخل المملكة المتحدة بمادة عصبية كيماوية من الدرجة العسكرية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية على لسان لافروف، رده على سؤال إن كانت موسكو مستعدة لطرد دبلوماسيين بريطانيين في سياق إجراءات الرد، حيث قال: "من دون شك"، موضحا أن ذلك سيحدث "قريبا،" وفقا للوكالة.

من جهتها كانت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية قد قالت: "إن الجانب الروسي يعمل على الرد على إجراءات بريطانيا، المتخذة بشأن قضية سكريبال،" وفقا لتقرير سبوتنيك.