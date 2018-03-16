قتلى وجرحى في انهيار جسر بولاية فلوريدا

قتلى وجرحى في انهيار جسر بولاية فلوريدا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
أمريكافلوريداالشرطة الأمريكية حوادث طرقحوادث
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انهار جسر للمشاة تحت الإنشاء مؤديا لسقوط قتلى وجرحى بالقرب من جامعة فلوريدا الدولية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

أمريكافلوريداالشرطة الأمريكية حوادث طرقحوادث