قتلى وجرحى في انهيار جسر بولاية فلوريدا
قتلى وجرحى في انهيار جسر بولاية فلوريدا
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
1:05
انهار جسر للمشاة تحت الإنشاء مؤديا لسقوط قتلى وجرحى بالقرب من جامعة فلوريدا الدولية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.
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