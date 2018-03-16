بوتين صديق أم عدو لأمريكا.. كيف أجاب البيت الأبيض؟

بوتين صديق أم عدو.. كيف أجاب البيت الأبيض؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و40 دقيقة.
فلاديمير بوتينالبيت الأبيضأمريكاروسيا
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قالت سارة ساندرز، في معرض ردها على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كان بوتين صديق أم عدو للولايات المتحدة، إن ذلك تحدده روسيا من خلال أفعالها.

(CNN)—قالت سارة ساندرز، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في معرض ردها على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كان بوتين صديق أم عدو للولايات المتحدة، إن ذلك تحدده روسيا من خلال أفعالها.

فلاديمير بوتينالبيت الأبيضأمريكاروسيا