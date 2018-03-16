بوتين صديق أم عدو لأمريكا.. كيف أجاب البيت الأبيض؟

(CNN)—قالت سارة ساندرز، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في معرض ردها على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كان بوتين صديق أم عدو للولايات المتحدة، إن ذلك تحدده روسيا من خلال أفعالها.