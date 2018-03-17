روسيا تطرد 23 دبلوماسياً بريطانياً من موسكو: أشخاص غير مرغوب بهم في البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، عن طرد 23 دبلوماسياً بريطانياً من موسكو، السبت، وفقاً لبيان نشر عبر موقع الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيانها بأن هؤلاء الدبلوماسيين هم "أشخاص غير مرغوب فيهم في البلاد ونطالب مغادرتهم روسيا في غضون أسبوع".

كما أعلنت موسكو سحب موافقتها بشأن افتتاح قنصلية بريطانية في سان بطرسبورغ، وإصدار قرار بتعليق أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في الاتحاد الروسي، "بسبب الوضع غير المستقر للمجلس،" وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

ويأتي هذا بعد إعلان الحكومة البريطانية عن عدة قرارات من بينها طرد 23 دبلوماسيا روسياً، بعد اتعام الحكومة لروسيا بضلوعها في محاولة اغتيال جاسوس روسي على الأراضي البريطانية بتسميمه.

كما أعلنت بريطانيا عن مقاطعة الأسرة الملكية والوزراء لكأس العالم 2018 في روسيا، وتجميد أصول لروسيا في بريطانيا إذ وجدت أدلة على أنها قد تستخدم لتهديد حياة أو ممتلكات المواطنين أو المقيمين في بريطانيا وتعليق جميع الاتصالات الثنائية عالية المستوى المخطط لها بين بريطانيا وروسيا.