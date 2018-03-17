بريطانيا تتهم بوتين باغتيال جاسوس روسي على أراضيها 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجّه وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، أصابع الاتهام نحو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإصداره القرار لمحاولة اغتيال جاسوس روسي على الأراضي البريطانية.

وقد أعلنت كانت الحكومة البريطانية عن عدة قرارات من بينها طرد 23 دبلوماسيا روسياً، ومقاطعة الأسرة الملكية والوزراء لكأس العالم 2018 في روسيا، وتجميد أصول لروسيا في بريطانيا إذ وجدت أدلة على أنها قد تستخدم لتهديد حياة أو ممتلكات المواطنين أو المقيمين في بريطانيا وتعليق جميع الاتصالات الثنائية عالية المستوى المخطط لها بين بريطانيا وروسيا.

وفي تعليق لـ CNN أنكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اتهامات جونسون

قائلاً: "لقد ذكرنا بعدة مستويات وبأكثر من حادثة بأن روسيا لا تمت بصلة بهذه القصة، إن أي إشارة أو ذكر لرئيسنا لا يأتي إلا بالصدمة ويجسد سلوكاً دبلوماسياً لا يمكن غفرانه."

وردت روسيا بطرد 23 دبلوماسياً بريطانياً في موسكو السبت