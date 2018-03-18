محامي ترامب يطالب بإيقاف التحقيق حول التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طالب جون داود، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنهاء التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر بالتدخل الروسي بالانتخابات الامريكية، السبت، بعد يوم من إعلان وزارة العدل طردها لنائب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو مكيب.

وفي بيان لـ CNN قال داود: "أصلي لكي يتبع المدعي العام رونستين المثال الرائع والشجاع لمكتب التحقيقات الفيدرالي للمسؤولية المهنية خطوات المدعي العام جيف سيشنز لإنهاء التدخل الروسي المزعوم والتحقيقات التي صنّعها مدير مكيب جيمس كومي بناء على ملف مخادع وفاسد."

ويتابع نائب المدعي العام رونستين التحقيق الروسي بعد خروج سيشنز من التحقيق العام الماضي.

وقد علمت CNN بأن مكيب وثّق مذكرات لمحادثاته مع الرئيس ترامب، كما فعل المدير المطرود لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، وفقاً لمصدر مطّلع بالقضية.

وذكرت CNN، الجمعة بأن مكيب تحدث خلال خدمته بالمكتب عدة مرات مع الرئيس ترامب، خلال توليه منصب إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالية في مايو/أيار الماضي، وقد وبّخه ترامب بشأن زوجته والحملة الفاشلة التي خاضها بولاية فيرجينيا للانضمام إلى مجلس الشيوخ.

ولا تزال التفاصيلغامضة حول الأمور المذكروة بمذكرات مكيب، أو الفترة الزمنية التي شملتها تلك المذكرات حول حواره مع ترامب، وهي الآن بحوزة مولر، بتفاصيل حول الحوار الذي أجراه كومي مع مكيب حول حواره مع ترامب، والتي ينظر إليها بأنها إثبات لحجة كومي ضد اتهامه من مولر بعرقلة العدالة بالتحقيق الروسي.