أربعة قتلى في حريق بصالة قمار في الفلبين

اندلع الحريق في الصباح واستجابت قوى الدفاع المدني للحادثة مع وصول 18 عربة إنقاذ من قوة المهام "برافو". وفي حديثها للصحفيين الأحد، قالت كارميليتا فالديز، مديرة الاتصالات في باغكور، إنها ستقدم المساعدات لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحريق.