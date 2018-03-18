أربعة قتلى في حريق بصالة قمار في الفلبين

أربعة قتلى في حريق بصالة قمار في الفلبين

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
الفلبينحرائقحوادث
1:45

أكد مسؤولون في الفلبين مقتل 4 أشخاص في الحريق الذي وقع في صالة مانيلا بافيليون للقمار، في جادة الأمم المتحدة في العاصمة مانيلا الأحد.

اندلع الحريق في الصباح واستجابت قوى الدفاع المدني للحادثة مع وصول 18 عربة إنقاذ من قوة المهام "برافو". وفي حديثها للصحفيين الأحد، قالت كارميليتا فالديز، مديرة الاتصالات في باغكور، إنها ستقدم المساعدات لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحريق.

الفلبينحرائقحوادث