شاهد.. شرطة بريطانيا طالبة مساعدة العامة: التحقيق بتسميم سكريبال قد يستغرق عدة أشهر

بريطانيا تطلب مساعدة العامة في تحقيق سكريبال

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و15 دقيقة.
الشرطة البريطانيةبريطانياروسيا
1:03

تحذر الشرطة بأن التحقيق في حادثة تسميم سكريبال قد يستغرق ليس أسابيع فقط وإنما أشهراً.

(CNN)-- طلبت الشرطة البريطانية مجدداً المساعدة من العامة، فهي تود تعاون أي شخص قد رأى السيارة التي يملكها سيرغي سكريبال صباح يوم 4 مارس، قبل قرابة اسبوعين حين وجد هو وابنته مسممين في كرسي بمركز مدينة سالزبري.

الشرطة البريطانيةبريطانياروسيا