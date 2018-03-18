(CNN)-- طلبت الشرطة البريطانية مجدداً المساعدة من العامة، فهي تود تعاون أي شخص قد رأى السيارة التي يملكها سيرغي سكريبال صباح يوم 4 مارس، قبل قرابة اسبوعين حين وجد هو وابنته مسممين في كرسي بمركز مدينة سالزبري.
شاهد.. شرطة بريطانيا طالبة مساعدة العامة: التحقيق بتسميم سكريبال قد يستغرق عدة أشهر
بريطانيا تطلب مساعدة العامة في تحقيق سكريبال
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و15 دقيقة.
1:03
تحذر الشرطة بأن التحقيق في حادثة تسميم سكريبال قد يستغرق ليس أسابيع فقط وإنما أشهراً.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.