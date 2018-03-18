شاهد.. شرطة بريطانيا طالبة مساعدة العامة: التحقيق بتسميم سكريبال قد يستغرق عدة أشهر

(CNN)-- طلبت الشرطة البريطانية مجدداً المساعدة من العامة، فهي تود تعاون أي شخص قد رأى السيارة التي يملكها سيرغي سكريبال صباح يوم 4 مارس، قبل قرابة اسبوعين حين وجد هو وابنته مسممين في كرسي بمركز مدينة سالزبري.