مراقبون ينتقدون انتخابات روسيا ونيل بوتين بـ76.6%

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مراقبون دوليون للانتخابات الرئاسية الروسية أن الأخيرة التي جرت، الأحد، وفاز بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت "خاضعة لسيطرة شديدة" و"افتقرت المنافسة الحقيقية."

وقال مايكل جورج لينك، من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي أرسلت فريقًا من المراقبين إلى روسيا، إن يوم الانتخابات أجري باحترافية وبطريقة منظمة، إلا أن التصويت جرى على شكل "غير متكافئ."

وأضاف لينك في مؤتمر صحفي في موسكو "عبّر معظم المرشحين علناً عن يقينهم بأن الرئيس الحالي سيفوز في الانتخابات،" لافتا إلى أنه ورغم عدد الناس الكبير الذين خرجوا للتصويت فإن القيود المفروضة على حرياتهم الأساسية "حدت من مساحة المشاركة السياسية وأدت إلى عدم وجود منافسة سياسية حقيقية."

وانتقد معارضو بوتين الانتخابات ووصفوها بأنها غير عادلة، مشيرين إلى سيطرة الكرملين الصارمة على وسائل الإعلام، وإخماد المعارضة والقيود المفروضة على بعض مراقبي الانتخابات لضمان إجراء تصويت حر.