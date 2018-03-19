بريطانيا وأوروبا تتوصلان لاتفاق حول "Brexit"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توصلت المملكة المتحدة إلى اتفاقية قانونية مشتركة مع أوروبا بشأن شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما بات يعرف بـ"بريكسيت."
وقال كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، في مؤتمر صحفي بمدينة بروكسل، الإثنين، إن الاتفاق على مشروع النص القانوني للانسحاب كان "خطوة حاسمة" نحو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن النص الذي سيقدم إلى رؤساء الحكومات في الاتحاد الأوروبي، الجمعة المقبل، سيكون "الاتفاق على أمر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي،" ذاكرا أن الإعلان جاء بعد مفاوضات "مكثفة" بين الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف بارنييه متحدثاً إلى جانب وزير بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس: "ما نقدمه اليوم هو نص قانوني مشترك، والذي يشكل في رأيي خطوة حاسمة،" في حين قال ديفيس إنها "صفقة جيدة بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي... وهي أقرب من أي وقت مضى."
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