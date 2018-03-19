عشرات المنازل دمرت بحرائق غابات في أستراليا
عشرات المنازل دمرت بحرائق غابات في أستراليا
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 19 مارس/آذار 2018; 11:22 (GMT +0400).
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اضطر مئات السكان إلى إخلاء منازلهم بعد أن دمرت حرائق الغابات سريعة الحركة عشرات المنازل في أستراليا.
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