عشرات المنازل دمرت بحرائق غابات في أستراليا

عشرات المنازل دمرت بحرائق غابات في أستراليا

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 19 مارس/آذار 2018; 11:22 (GMT +0400).
أسترالياكوارثحرائق الغاباتحرائقالشرطة الأسترالية
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اضطر مئات السكان إلى إخلاء منازلهم بعد أن دمرت حرائق الغابات سريعة الحركة عشرات المنازل في أستراليا.

أسترالياكوارثحرائق الغاباتحرائقالشرطة الأسترالية