مكتب التحقيقات الفيدرالي: انفجار بمركز لـ "فيديكس" بولاية تكساس الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في "سان أنتونيو" بأن انفجاراً وقع في مركز تابع لشركة "فيديكس" بمدينة شيرتز بولاية تكساس الامريكية.

ويعتبر هذا خامس انفجار في الولاية الأمريكية بأقل من أسبوعين، ويأتي بعد انفجار وقع الأحد في مدينة أوستن بولاية تكساس أيضاً، وفقاً لما ذكرته شرطة المنطقة عبر حسابها بتويتر آنذاك، وفصل هذا الانفجار عن الثلاثة الباقين أقل من أسبوع، والتي وقعت كلها في أوستن أيضاً، لتودي بحياة شخصين وجرح اثنين آخرين.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في المكتب، ميشيل لي، في حديث مع CNN، إنه وبناءً على المعلومات الأولية المجمّعة من الموقع، فإنه من الممكن وجود رابط مع التفجيرات الأربعة الأخيرة في أوستن، مضيفة: "نشتبه بصلتها بتحقيقنا."