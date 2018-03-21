نيجيريا: "بوكو حرام" تخلي سبيل عدد من الفتيات المختطفات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلق سراح مجموعة من الفتيات النيجيريات اللواتي اختطفن من قبل مجموعة "بوكو حرام"، الأربعاء، وفقاً لما ذكره أحد المسؤولين في مكتب الرئاسة النيجيرية لـ CNN، غاربا شيهو.

وقال شيهو إنه يتم اصطحاب الفتيات لمكان آمن وأن المزيد من التفاصيل ستُعلن قريباً.

وقال والد إحدى الفتيات، كاتشالا بوكار، لـ CNN إنه تحدث إلى بعض الفتيات اللواتي عدن إلى مدينة دابتشي، وأنه رأى حوالي 50 فتاة لكنه لم ير ابنته عائشة بعد، والتي تبلغ من العمر 14 عاماً، التي اختطفت في هجوم على كلية للعلوم والتكنولوجيا في 19 فبراير/شباط الماضي، حيث اختطف التنظيم 110 فتيات.

وذكرت الفتيات إن عناصر "بوكو حرام" أنزلوهن من مركبة غلى بعد حوالي 20 كيلومتراً من دابتشي، وأخبروهن بان يعثرن على طريق العودة، وفقاً لما نقله عنهن باكور.

وأضاف باكور بأن الآباء والأمهات سيعودون إلى مكتب بلدية المدينة للتأكد من أعدادهن، وليس من الواضح العدد المحدد للفتيات اللواتي عدن من قبضة المجموعة.

وقد أعادت هذه الحادثة ذكريات أليمة عندما اختطفت "بوكو حرام" حوالي 300 فتاة من مدرسة نيجيرية عام 2014، على بعد 170 ميلاً من مدينة دابتشي، ولا تزال مائة منهن في الأسر.