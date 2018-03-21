شاهد.. انفجار في كابول يقتل 26 شخصاً على الأقل

(CNN)-- قتل مشتبه به انتحاري 26 شخصاً وأصاب 18 آخرين في كابول، وفقاً لنائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي.

وقال المتحدث باسم شرطة مدينة كابول ، بصير مجاهد، إن المهاجم كان يحاول الوصول إلى "ضريح ساخي" حيث تجمع الناس للاحتفال بالسنة الفارسية الجديدة. وقال إن قبل الوصول إلى الضريح تعرفت قوات الأمن على المهاجم، لكنه فجّر نفسه أمام جامعة كابول، ووقع الانفجار حوالي الساعة 12:40 مساء بالتوقيت المحلي.

من جانبها قالت وزارة الصحة العامة إن العديد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى كابول لتلقي العلاج.