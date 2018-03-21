هذه حالات التسمم التي اتُهمت بها روسيا عبر السنين

2:50

هناك قائمة متزايدة من الأشخاص الذين يعتبرهم الكرملين أعداء، من قبل تسمم سكريبال وابنته في بريطانيا بكثير، وكلهم لاقوا حتفهم بشكل مؤلم وغير متوقع.