هذه حالات التسمم التي اتُهمت بها روسيا عبر السنين

حالات التسمم التي اتُهمت بها روسيا عبر السنين

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
روسياالكرملين
2:50

هناك قائمة متزايدة من الأشخاص الذين يعتبرهم الكرملين أعداء، من قبل تسمم سكريبال وابنته في بريطانيا بكثير، وكلهم لاقوا حتفهم بشكل مؤلم وغير متوقع.

روسياالكرملين