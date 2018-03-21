هذه حالات التسمم التي اتُهمت بها روسيا عبر السنين
حالات التسمم التي اتُهمت بها روسيا عبر السنين
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
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هناك قائمة متزايدة من الأشخاص الذين يعتبرهم الكرملين أعداء، من قبل تسمم سكريبال وابنته في بريطانيا بكثير، وكلهم لاقوا حتفهم بشكل مؤلم وغير متوقع.
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