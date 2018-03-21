شاهد.. إلقاء قنابل غاز مسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو

شاهد.. قنابل غاز مسيل للدموع في برلمان كوسوفو

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و10 دقيقة.
كوسوفوصربياحوادث
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أعضاء من قائمة تقرير المصير هم من قاموا بإلقاء قنابل الغاز في مبنى البرلمان.

(CNN)-- فوجئ أعضاء البرلمان في كوسوفو، بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع داخل أروقة القاعة لحظة دخول عضو البرلمان عن القائمة الصربية، آدم هوشاج، أثناء انعقاد جلسة للتصويت على قانون لترسيم الحدود.

كوسوفوصربياحوادث