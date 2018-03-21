شاهد.. إلقاء قنابل غاز مسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو

(CNN)-- فوجئ أعضاء البرلمان في كوسوفو، بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع داخل أروقة القاعة لحظة دخول عضو البرلمان عن القائمة الصربية، آدم هوشاج، أثناء انعقاد جلسة للتصويت على قانون لترسيم الحدود.