مقتل 3 إثر إطلاق نار واحتجاز رهائن في فرنسا.. وداعش يتبنى الهجوم

باريس، فرنسا (CNN)-- سقط 3 قتلى في جنوب فرنسا، الجمعة، بعدما سرق مسلح سيارة واحتجز رهائن في متجر ببلدة تريب، في حادث وصفته السلطات الفرنسية بأنه "هجوم إرهابي"، فيما قتلت قوات الأمن الفرنسية المسلح بعد حوالي 4 ساعات من احتجازه الرهائن في المتجر.

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وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم إن منفذ الهجوم يدعى رضوان لقديم ويبلغ من العمر 26 عاما، وإنه كان معروفا للسلطات الأمنية لارتكابه جرائم أمنية صغيرة منها حيازة المخدرات، وأضاف: "لم يكن يمكننا القول إنه متطرف سينفذ هجوما"، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم قٌتل في المتجر.

وقتل منفذ الهجوم شخصا واحدا برصاصة في الرأس لدى سرقته لسيارة في مدينة كاركاسون القريبة من بلدة تريب ثم أطلق النار على أفراد من الشرطة قبل أن يحتجز رهائن في المتجر. وادعى تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، فيما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه "هجوم إرهابي إسلامي".

وذكرت قناة "BFM" الفرنسية إن محتجز الرهائن أعلن مبايعته لتنظيم داعش. وطالب بالإفراج عن صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي والناجي الوحيد من هجمات نفذها داعش في باريس عام 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا.