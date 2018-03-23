غضب في شوارع كاليفورنيا بعد قتل الشرطة لشاب أسود

غضب بشوارع كاليفورنيا بعد قتل الشرطة شاب أسود

العالم
آخر تحديث الجمعة, 23 مارس/آذار 2018; 02:19 (GMT +0400).
كاليفورنياالتمييز العنصريتمييز عنصريالشرطة الأمريكيةحوادث
0:40

سرعان ما انتشر الفيديو عبر الإنترنت، الأمر الذي أدى لاندلاع سلسلة من الاحتجاجات.

(CNN)-- أثار تسجيل مصور يظهر رجال شرطة أمريكيين يطلقون النار على شاب أسود في سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا احتجاجات بشوارع المدينة.

كاليفورنياالتمييز العنصريتمييز عنصريالشرطة الأمريكيةحوادث