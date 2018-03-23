(CNN)-- أثار تسجيل مصور يظهر رجال شرطة أمريكيين يطلقون النار على شاب أسود في سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا احتجاجات بشوارع المدينة.
غضب في شوارع كاليفورنيا بعد قتل الشرطة لشاب أسود
غضب بشوارع كاليفورنيا بعد قتل الشرطة شاب أسود
العالم
آخر تحديث الجمعة, 23 مارس/آذار 2018; 02:19 (GMT +0400).
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سرعان ما انتشر الفيديو عبر الإنترنت، الأمر الذي أدى لاندلاع سلسلة من الاحتجاجات.
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