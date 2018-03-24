(CNN)-- اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون أحد أبرز صقور المحافظين الجدد، ليكون مستشاره الجديد للأمن القومي، وهو مشهور بمواقفه الحادة، إذ سبق أن دعا أكثر من مرة إلى قصف إيران وكوريا والشمالية بدلا من اللجوء للحلول الدبلوماسية.
يفضل قصف إيران.. من هو مستشار ترامب الجديد للأمن القومي؟
يفضل قصف إيران.. من هو مستشار ترامب الجديد؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
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بولتون دعا سابقاً أكثر من مرة إلى قصف إيران وكوريا والشمالية بدلا من اللجوء للحلول الدبلوماسية.
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