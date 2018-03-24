يفضل قصف إيران.. من هو مستشار ترامب الجديد للأمن القومي؟

(CNN)-- اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون أحد أبرز صقور المحافظين الجدد، ليكون مستشاره الجديد للأمن القومي، وهو مشهور بمواقفه الحادة، إذ سبق أن دعا أكثر من مرة إلى قصف إيران وكوريا والشمالية بدلا من اللجوء للحلول الدبلوماسية.