يفضل قصف إيران.. من هو مستشار ترامب الجديد للأمن القومي؟

يفضل قصف إيران.. من هو مستشار ترامب الجديد؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
إيرانالاتفاق النووي الإيرانيأمريكادونالد ترامب
2:00

بولتون دعا سابقاً أكثر من مرة إلى قصف إيران وكوريا والشمالية بدلا من اللجوء للحلول الدبلوماسية.

(CNN)-- اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون أحد أبرز صقور المحافظين الجدد، ليكون مستشاره الجديد للأمن القومي، وهو مشهور بمواقفه الحادة، إذ سبق أن دعا أكثر من مرة إلى قصف إيران وكوريا والشمالية بدلا من اللجوء للحلول الدبلوماسية.

إيرانالاتفاق النووي الإيرانيأمريكادونالد ترامب