(CNN)-- قف بين المتظاهرين في أمريكا الذين شاركوا في مسيرات ضد الأسلحة، ضمن حملة March for Our Lives، السبت، حيث شارك في الحملة الآلاف في مختلف المدن حول العالم. المتظاهرون طالبوا بمزيد من التشريعات التي تنظم حيازة الأسلحة، وذلك على خلفية حوادث إطلاق النار الأخيرة التي شهدتها مؤسسات تعليمية مختلفة في الولايات المتحدة.
بتقنية 360 درجة.. قف بين المتظاهرين ضد الأسلحة بأمريكا
قف بين المتظاهرين ضد الأسلحة بأمريكا
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و9 دقائق.
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