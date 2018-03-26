تسك: 14 دولة أوروبية ستطرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية سكريبال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال دونالد تسك، رئيس المجلس الأوروبي، الاثنين، إن 14 دولة أوروبية ستقوم بطرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبيري في بريطانيا، قبل ثلاثة أسابيع.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لتسك حيث أكد على أن المجلس الأوروبي يدين "بأشد العبارات الممكنة" الهجوم الأخير واتفقت مع المملكة المتحدة بأن احتمال وقوف روسيا وراء ذلك عال، لافتا إلى أن إجراءات إضافية يمكن أن يتم اتخاذها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ويذكر أن ديميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طالب الحكومة البريطانية في تصريحات سابقة بتقديم اعتذار حول الضلوع الروسي بقضية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال أو توفير الأدلة اليت تدعم ذلك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية.