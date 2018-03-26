قائمة الدول الأوروبية التي ستطرد دبلوماسيين روس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد إعلان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تسك، عن إقدام 14 دولة أوروبية على طرد دبلوماسيين روس بعد قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته جوليا في بريطانيا، نستعرض لكم هذه الدول وعدد الدبلوماسيين الذين ستطردهم.

- السويد: قامت بطرد دبلوماسي واحد، حسبما ذكرت وزارة الخارجية لـCNN.

- إيطاليا: قامت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم بإخطار قرار الإبعاد من الإقليم الإيطالي في غضون شهر واحد. وطرد دبلوماسيين اثنين من سفارة روسيا في روما.

- استونيا: سيطرد أحد الدبلوماسيين ضمن الملحق العسكري الروسي.

- هولندا: ستطرد دبلوماسيين اثنين.

- ألمانيا: ستطرد أربعة دبلوماسيين.

- فرنسا ستطرد أربعة دبلوماسيين.

- بولندا: ستطرد أربعة دبلوماسيين.

- ليتوانيا: ستطرد ثلاث دبلوماسيين.

- تشيك: الجمهورية التشيكية تطرد ثلاثة دبلوماسيين.

- رومانيا: طرد أحد الدبلوماسيين الروس.

- فنلندا: طرد أحد الدبلوماسيين الروس.

- الدنمارك: طرد دبلوماسيين اثنين.

- كرواتيا: طرد دبلوماسي واحد.

- لاتفيا: طرد دبلوماسي واحد ومواطن روسي يدير مكتب شركة روسية في العاصمة اللاتفية، ريغا.

- أوكرانيا: قال الرئيس بورشينكو، إنه ورغم أن بلاده ليست ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أنها ستطرد 13 دبلوماسيًا روسيًا تضامنا مع بريطانيا.

كما ستطرد كندا أربعة دبلوماسيين روس، وكذلك أعلنت أمريكا أنها ستطرد 60 دبلوماسياً روسياً.