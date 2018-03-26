حريق بمركز للتسوق في روسيا يودي بحياة العشرات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قتل ما لا يقل عن 64 شخصاً، الإثنين، في حريق بمنطقة سيبيريا في روسيا، وفقاً لما نقلته وكالة الانباء الرسمية "تاس".

وشبّ الحريق على سطح مركز " Zimnyaya Vishnya " للتسوق ذو الطوابق الأربعة بمدينة كيميروفو السيبيرية، وقد نقلت الوكالة أعداد الضحايا على لسان قوات الإطفاء بالمدينة.

وقال وزير الطوارئ الروسي، فلاديمير بوشكوف، إن اثنين من أصل ثلاث صالات للسينما انهارت جرّاء الحريق، في حين ذكرت قوات الانقاذ إخلاءها لحوالي مائة شخص من المركز.

وقد تمت السيطرة على الحريق مساء الأحد، وفتحت السلطات تحقيقاً للكشف عن ملابسات ما حصل.

وقال عمدة المدينة، أمان توليفيف، صباح الإثنين، إن عائلات الضحايا ستحصل على تعويض بقيمة مليون روبل (17500 دولار).

وتقع مدينة كيميروفو على بعد 800 كيلومتر من الحدود الروسية مع كازخستنان، وتبعد حوالي 3600 كيلومتر شرق العاصمة الروسية، موسكو.