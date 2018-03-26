نجمة إباحية تزعم علاقة جنسية مع ترامب: لا أملك سبباً للكذب
نجمة إباحية تزعم علاقة مع ترامب: لستُ ضحية
العالم
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في برنامج “60 Minutes” على قناة CBS، تحدثت ستورمي دانييلز عن تفاصيل علاقتها المزعومة مع الرئيس ترامب
في برنامج “60 Minutes” على قناة CBS، تحدثت ستورمي دانييلز عن تفاصيل علاقتها المزعومة مع الرئيس ترامب
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