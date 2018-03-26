نجمة إباحية تزعم علاقة جنسية مع ترامب: لا أملك سبباً للكذب

نجمة إباحية تزعم علاقة مع ترامب: لستُ ضحية

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و3 دقائق.
أمريكادونالد ترامبفضائح
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في برنامج “60 Minutes” على قناة CBS، تحدثت ستورمي دانييلز عن تفاصيل علاقتها المزعومة مع الرئيس ترامب

أمريكادونالد ترامبفضائح