(CNN)-- سقطت طفلة صينية في شق يبلغ عرضه 20 سنتمترا أثناء لعبها بالقرب من منزلها، واستمرت محاولات انقاذها لـ20 دقيقة وفي نهاية المطاف تكللت بالنجاح ولم تتعرض لأي إصابات.
شاهد.. انقاذ طفلة صينية سقطت في شق ضيق
شاهد.. انقاذ طفلة صينية سقطت في شق ضيق
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
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الطفلة كانت تلعب على سطح منزلها عندما انزلقت وسقطت في الحفرة
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