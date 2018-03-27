شاهد.. انقاذ طفلة صينية سقطت في شق ضيق

(CNN)-- سقطت طفلة صينية في شق يبلغ عرضه 20 سنتمترا أثناء لعبها بالقرب من منزلها، واستمرت محاولات انقاذها لـ20 دقيقة وفي نهاية المطاف تكللت بالنجاح ولم تتعرض لأي إصابات.