شاهد.. انقاذ طفلة صينية سقطت في شق ضيق

شاهد.. انقاذ طفلة صينية سقطت في شق ضيق

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
الصينحوادث
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الطفلة كانت تلعب على سطح منزلها عندما انزلقت وسقطت في الحفرة

(CNN)-- سقطت طفلة صينية في شق يبلغ عرضه 20 سنتمترا أثناء لعبها بالقرب من منزلها، واستمرت محاولات انقاذها لـ20 دقيقة وفي نهاية المطاف تكللت بالنجاح ولم تتعرض لأي إصابات.

الصينحوادث