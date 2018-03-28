شاهد.. كيم جونغ أون بزيارة مفاجئة للصين

شاهد.. كيم جونغ أون بزيارة مفاجئة للصين

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آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
كوريا الشماليةالصينكيم جونغ أون
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هذه أول زيارة خارجية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منذ توليه الحكم عام 2011.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، التقى بالرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لأون إلى بكين.

كوريا الشماليةالصينكيم جونغ أون