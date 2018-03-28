أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، التقى بالرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لأون إلى بكين.
شاهد.. كيم جونغ أون بزيارة مفاجئة للصين
شاهد.. كيم جونغ أون بزيارة مفاجئة للصين
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
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هذه أول زيارة خارجية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منذ توليه الحكم عام 2011.
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