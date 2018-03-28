شاهد.. كيم جونغ أون بزيارة مفاجئة للصين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، التقى بالرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لأون إلى بكين.