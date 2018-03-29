روسيا ترد على أمريكا بطرد 60 دبلوماسيا وإغلاق قنصليتها في بطرسبرغ

موسكو، روسيا (CNN)-- قررت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا، كما أمرت بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، ردا على قرار واشنطن بطرد دبلوماسيين روس.

وكانت الولايات المتحدة قررت، الاثنين، الماضي طرد 60 دبلوماسيا روسيا وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، وذلك على خلفية تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين لندن وموسكو، إثر قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، سنرد بالمثل بإعلان 58 موظفا في السفارة الأمريكية في موسكو واثنين من موظفي القنصلية العامة للولايات المتحدة في يكاترينبورغ، أشخاصا غير مرغوب بهم لأنشطة تتعارض مع الوضع الدبلوماسي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه يجب على الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة الأراضي الروسية قبل 5 أبريل/ نيسان 2018". وتابع بالقول: "نعتزم كذلك إغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك".