الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل بكيفية تسميم الجاسوس الروسي السابق

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— كشفت شرطة الميتروبوليتان البريطانية، الخميس، أن أول تواصل بين الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته مع مادة الأعصاب الكيماوية كانت في منزلهما في منطقة سالزبيري في بريطانيا.

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ولفتت الشرطة إلى أنها وجدت أكبر تركيز من هذه المادة التي وصفتها بأنها من الدرجة العسكرية على الباب الأمامي لمنزل الجاسوس السابق.

وقال دين هايدون، نائب مفوض الشرطة في بيان: "في هذه المرحلة من تحقيقاتنا، نعتقد أن سكريبال تعرض للعنصر الكيماوي لأول مرة على باب منزله الأمامي، وبالنسبة للجيران فإن عليهم توقع عمليات تفتيش للشرطة وأؤكد أن مستوى المخاطر لا يزال متدنيا."