بكاميرا جندي.. عملية أمريكية مشتركة قتلت قائدا بداعش في أفغانستان

(CNN) -- نشر الجيش الأمريكي فيديو درامي جديد، الثلاثاء، يُظهر مقطعاً نادراً لأفراد من العمليات الخاصة الأمريكية وقوات الأمن الخاصة الأفغانية أثناء إجرائهم مداهمة ليلية استهدفت مقاتلين تابعين إلى “داعش” في أفغانستان. وقال البنتاغون عن المقطع بأنه يوثق آخر عملية من سلسلة عمليات ضد "تنظيم داعش في ولاية خراسان"

صُوّر المقطع من كاميرا على أحد الجنود أثناء المداهمة التي “قتلت قائداً في ‘تنظيم داعش - ولاية خراسان’ ومقاتل إرهابي آخر” في ولاية جوزجان الأفغانية في السادس والعشرين والسابع والعشرين من مارس، وفقاً للـ”بنتاغون.”

وأشار بيان من وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن “الهزيمة التكتيكية لمقاتلي ‘تنظيم داعش - ولاية خراسان’ في جوزجان هي آخر عملية ناجحة من سلسلة عمليات مكافحة الإرهاب بين قوات العمليات الخاصة الأفغانية والأمريكية، والتي تستهدف ‘تنظيم داعش - ولاية خراسان’ شمال أفغانستان هذا العام.”