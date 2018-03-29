طيارون يروون مشاهدة جسم طائر مجهول حلق فوقهم
طيارون يروون مشاهدة جسم طائر مجهول حلق فوقهم
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و33 دقيقة.
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نشرت إدارة الطيران الفيدرالية مقطعاً صوتياً لمحادثة بين طيار ومراقب للحركة الجوية في أريزونا بالـ25 فبراير/شباط، وكانت المحادثة عن مصادفة الطيار لجسم طائر مجهول. بعد فترة قصيرة، بلغت رحلة من الطيران الأمريكي عن مرور شيء من فوقها أيضاً.
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