طيارون يروون مشاهدة جسم طائر مجهول حلق فوقهم

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نشرت إدارة الطيران الفيدرالية مقطعاً صوتياً لمحادثة بين طيار ومراقب للحركة الجوية في أريزونا بالـ25 فبراير/شباط، وكانت المحادثة عن مصادفة الطيار لجسم طائر مجهول. بعد فترة قصيرة، بلغت رحلة من الطيران الأمريكي عن مرور شيء من فوقها أيضاً.