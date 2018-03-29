شاهد.. كاميرا تلتقط لحظة طيران شرطي بسبب ضربة سيارة
كاميرا تلتقط لحظة طيران شرطي بسبب ضربة سيارة
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
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كان هذا الشرطي يساعد السيارات المتزحلقة على طريق جليدي عندما احتاج إلى المساعدة بنفسه..
كان هذا الشرطي يساعد السيارات المتزحلقة على طريق جليدي عندما احتاج إلى المساعدة بنفسه..
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