"بوكو حرام" تتسبب بمقتل 18 شخصاً بنيجيريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدت عدة هجمات انتحارية إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وجرح 84 خارج مدينة مابدوغوري النيجيرية، وفقاُ لما ذكره مسؤولون أمنيون.

وقد تسببت ميليشيات بوكو حرام بتلك الخسائر، حيث هاجمت بتفجيرات وبالرصاص قريتي "بال شوا" و"بال كورا" القريبتين من مخيمات الجيش، حيث أدخلت 15 جثة من القرية الأولى، وثلاث جثث أخرى من القرية الثانية إلى المستشفى، وفقاً لما ذكره بيللو دانباتا، رئيس الأمن في وكالة إدارة الطوارئ بمقاطعة بورنو.

وقال إبراهيم ليمان، وهو عضو من قوة الميليشيا المحاربة لجماعة "بوكو حرام" إن القوات أوقفت الهجوم بعد قتال دام لساعة مع عناصر الجماعة، مساء الأحد.