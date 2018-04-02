مصادر: تسميم سكريبال تطلب تدريباً أساسياً والكرملين ينفي الاتهامات ضده

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أنكر مسؤولان روسيان من الكرملين بأن الموافقة على أمر تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، اتى بموافقة من الكرملين، وفقاً لما ذكره مصدر مطّلع على التحقيقات البريطانية بالحادثة.

هذا وقد ذكرت السلطات البريطانية التي تحقق في قضية تسميم سكريبال، بانها تعتقد بأن درجة التعقيد التي وضع بها غاز الأعصاب على عتبة منزله يوحي بأنه من الأرجح أتى تحت موافقة من الكرملين، وفقاً لما ذكره مصدر مطّلع على التحقيقات لـ CNN.

وقد تعرّض كل من سكريبال 66 عاماً، وابنته يوليا 33 عاماً، للتسمّم في الرابع من مارس/آذار لما وصفته السلطات البريطانية بأنه غاز للأعصاب معدّ للعمليات العسكرية.

ويقول المسؤولون البريطانيون إن الهجوم من هذا النوع قد يتم من خلال شخص (أو مجموعة من الأشخاص) بتدريب أساسي حول كيفية استخدام "نوفيتشوك"، وهو الغاز المستخدم بالهجوم.

وهنالك شكوك حول احتمالية استخدام الغاز الكيماوي دون موافقة من الجهات العليا بالحكومة الروسية.

وقد نقلت "نيويورك تايمز" أولاً الخبر المتعلّق بنظرية المحققين البريطانيين.

وقد أنكرت الحكومة الروسية، الأسبوع الماضي، أي علاقة لها بتسميم سكريبال، وفقاً لآخر التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي أضاف قوله: "نظن بأنه من المشين بألا يستجاب لطلباتنا للتأكد من دخول مدنيينا أو منعهم أو عدم الرجوع إلى طلبهم بالدخول،" مضيفاً قوله: "زملاؤنا البرطيانيين قد تمادوا كثيراً بألعابهم."