قصر الصين "السماوي" يسقط من الفضاء إلى المحيط الهادئ

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سقط مختبر الصين الفضائي المسمّى "Tiangong-1" أو "القصر السماوي-1" في المحيط الهادئ في الساعة 8:15 صباح الأحد، وفقاً لما ذكرته وكالة الفضاء الصينية.

وقد أطلق هذا المختبر للفضاء في 2011، وحظي بزيارات من رواد فضاء صينيين، لكن في عام 2017 أعلمت الصين الأمم المتحدة بأنها فقدت الاتصال مع المختبر الفضائي لمدة قاربت 14 شهراً، ولم تشرح الصين أسباب حصول ذلك الانقطاع.

وقال الوكالة في بيان لها بأن "معظم أجزاء المختبر احترقت خلال دخولها مدار الأرض."

وقارب المختبر الفضائي بحجمه باصات المدرسة، بطول يبلغ 12 متراً وقطره 3.3 متراً وبلغ وزنه 8.5 طن، شاهد الفيديو أعلاه

ورغم أن هذا قد لا يبدو مبشّراً بالخير لصناعة الفضاء الصيية، بالأخص وأنها تود تخصيص مهمة بشرية بحلول عام 2022.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها مختبر فضائي، ففي عام 1979 شهدت الولايات المتحدة عودة مختبرها "Skylab" الذي بلغ وزنه 74 طناً، وقد تحكمت روسيا بسقوط محطة "Mir" الفضائية التابعة لها عام 2001، والتي بلغ وزنها 135 طناً.