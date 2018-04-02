شاهد.. كيم جونغ أون بحفلة في بيونغ يانغ

شاهد.. كيم جونغ أون بحفلة في بيونغ يانغ

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و53 دقيقة.
كيم جونغ أونكوريا الشمالية
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قائد كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، صفق ولوح خلال حضوره حفلة نادرة لمغنيين من كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ 

كيم جونغ أونكوريا الشمالية