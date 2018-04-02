شاهد.. كيم جونغ أون بحفلة في بيونغ يانغ
شاهد.. كيم جونغ أون بحفلة في بيونغ يانغ
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و53 دقيقة.
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قائد كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، صفق ولوح خلال حضوره حفلة نادرة لمغنيين من كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ
قائد كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، صفق ولوح خلال حضوره حفلة نادرة لمغنيين من كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ
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