مقتل 4 في تحطم مروحية للبحرية الأمريكية بكاليفورنيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحطمت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم.

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