مقتل 4 في تحطم مروحية للبحرية الأمريكية بكاليفورنيا
تحطم مروحية للبحرية الأمريكية بكاليفورنيا
العالم
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