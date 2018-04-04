مقتل 4 في تحطم مروحية للبحرية الأمريكية بكاليفورنيا

تحطم مروحية للبحرية الأمريكية بكاليفورنيا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
البحرية الأمريكيةالجيش الأمريكيوزارة الدفاع الأمريكية
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مقتل 4 في تحطم مروحية للبحرية الأمريكية بكاليفورنيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحطمت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم.

وسنورد المزيد من التفاصيل قريباً.

البحرية الأمريكيةالجيش الأمريكيوزارة الدفاع الأمريكية
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