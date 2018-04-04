شاهد.. إطلاق نار بمقر يوتيوب في كاليفورنيا.. ومقتل مطلقة النار

شاهد.. إطلاق نار بمقر يوتيوب في كاليفورنيا

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و6 دقائق.
أمريكاإطلاق نارالشرطة الأمريكيةيوتيوب
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وقع إطلاق نار في مقر “يوتيوب” في منطقة سان برونو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

(CNN)-- أصيب ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وعُثر على المشتبه بإطلاقها النار ميتةً في حرم المقر الرئيسي لـ “يوتيوب“، وذلك في منطقة سان برونو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقًا لما ذكرته الشرطة.

أمريكاإطلاق نارالشرطة الأمريكيةيوتيوب