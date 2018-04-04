(CNN)-- أصيب ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وعُثر على المشتبه بإطلاقها النار ميتةً في حرم المقر الرئيسي لـ “يوتيوب“، وذلك في منطقة سان برونو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقًا لما ذكرته الشرطة.
شاهد.. إطلاق نار بمقر يوتيوب في كاليفورنيا.. ومقتل مطلقة النار
شاهد.. إطلاق نار بمقر يوتيوب في كاليفورنيا
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و6 دقائق.
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وقع إطلاق نار في مقر “يوتيوب” في منطقة سان برونو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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