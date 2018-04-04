شاهد.. إطلاق نار بمقر يوتيوب في كاليفورنيا.. ومقتل مطلقة النار

(CNN)-- أصيب ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وعُثر على المشتبه بإطلاقها النار ميتةً في حرم المقر الرئيسي لـ “يوتيوب“، وذلك في منطقة سان برونو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقًا لما ذكرته الشرطة.