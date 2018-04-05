أفغانستان تعترف بوقوع قتلى وجرحى مدنيين بغارة جوية للجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدّمت أفغانستان، الأربعاء، عن "تعازيها العميقة" لمقتل وجرح عدد من المدنيين، في غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على مدرسة في محافظة قندوز الأفغانية، الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية نص بيان الرئاسة الأفغانية قولها إن طالبان جمّعت عدداً من مقاتليها لشن هجوم دموي في مقاطعة "داشت-إي-أرتشي" بالمحافظة، وأرادت قوات الأمن دحر الهجوم، والذي أدى، للأسف، إلى مقتل عدد من المدنيين فيه."

ووكلت الحكومة وفداً بقيادة الجنرال خديداد هازار، المفتش العام لمجلس الأمن الدولي للتحقق بالحادثة والأعضاء المطلوبة للتبرع بها للحالات الطارئة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

كما نشرت الرئاسة الأفغانية عبر موقعها الإلكتروني، لقاء الرئيس أشرف غني مع وفد من مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالقصر الرئاسي، حيث نوقش التقرير المتعلّق "لتأكيد الخطوات المفترض اتباعها عند التأكد من النتائج،" وأن مجلس الأمن "أوصى يقطاع الأمن والدفاع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهزم الإرهابيين وتوفير الأمن عبر البلاد،" وفقاً لما ذكر بالخبر المنشور.

ولم تذكر الجهات العدد المحدد للقتلى في الهجوم.

ونشرت البعثة الأممية بأفغانستان، الثلاثاء، صورة ذكرت فيها بأن البعثة "تبحث بفعالية في التقارير المثيرة للقلق حول أضرار بالغة للمدنيين،" مضيفة: "فرق حقوق الإنسان في الميدان تتأكد من الحقائق، وتذكير لكافة الأطراف بواجباتها لحماية المدنيين من النزاعات المسلّحة."

هذا وقد غرّد الداعية المصري، محمد الصغير، ‏‏مستشار وزير الأوقاف وعضو مجلس الشورى، تغريدة ذكر فيها إن الغارة الجوية "استهدفت مدرسة لتحفيظ القرآن":

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