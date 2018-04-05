حصرياً: فريق مولر يحقق مع أوليغاركيين روس.. إليكم التفاصيل
حصرياً: فريق مولر يحقق مع أوليغاركيين روس
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و17 دقيقة.
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مولر وفريقه كثّفوا من تركيزهم على إمكانية تدفق المال من روسيا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وما إن كانت حملة ترامب متعاونة مع روسيا. ويجدر بالذكر بأن رجال الأعمال هؤلاء يوصفون بـ "الأوليغاركيين"، وهو وصف ينطبق على رواد الأعمال الروس الذين جمّعوا ثرواتهم خلال التحول الروسي للخصخصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
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