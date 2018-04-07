سقوط قتلى ومصابين إثر علمية دهس في ألمانيا.. وانتحار السائق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الشرطة الألمانية، السبت، عن سقوط قتلى ومصابين إثر عملية دهس سيارة توصيل حشد من الناس في مدينة مونستر.

سلاح الدهس بالسيارات "موضة" مقلقة 1:49

وطالبت الشرطة، عبر حسابها على تويتر، بتجنب التواجد في وسط مدينة مونستر، مؤكدة سقوط قتلى ومصابين، وذلك بعد تقارير لوسائل إعلامية ألمانية عن دهس سيارة لحشد من الناس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، لـCNN، إن سائق السيارة انتحر بإطلاق النار على نفسه. وأضافت أن السلطات تتعامل مع الحادث على أنه "هجوم متعمد". ووقع الهجوم في الجزء القديم من المدينة المزدحم عادة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح المتحدث باسم شرطة مونستر أندريه بودين أن عدد الضحايا بلغ 3 قتلى و20 مصابا، بالإضافة إلى السائق الذي انتحر، مشيرا إلى أن هوية السائق وسبب الهجوم ما زال غير معلوما.