شاهد.. قتلى في حادث حافلة تقل فريق هوكي بكندا

شاهد.. قتلى في حادث حافلة تقل فريق هوكي بكندا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
كنداحوادثحوادث سير
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الحافلة كانت تحمل فريق هوكي للناشئين إلى بلدة نيباوين للمشاركة فى مباراة خلال دورى ساسكاتشوان للهوكي.

(CNN)-- أعلنت الشرطة الكندية اصطدام شاحنة نقل بحافلة كانت تحمل فريق هوكي للناشئين غربى البلاد، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والإصابات.

 

 

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