شاهد.. قتلى في حادث حافلة تقل فريق هوكي بكندا شاهد.. قتلى في حادث حافلة تقل فريق هوكي بكندا العالم آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة. كنداحوادثحوادث سير شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:29 الحافلة كانت تحمل فريق هوكي للناشئين إلى بلدة نيباوين للمشاركة فى مباراة خلال دورى ساسكاتشوان للهوكي. (CNN)-- أعلنت الشرطة الكندية اصطدام شاحنة نقل بحافلة كانت تحمل فريق هوكي للناشئين غربى البلاد، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والإصابات. كنداحوادثحوادث سير شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"World_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"wd-070418-Canadian-bus-crash","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/04/07","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.