مصادر لـ CNN: محادثات سرية عُقدت بين أمريكا وكوريا الشمالية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عقدت الولايات المتحدة محادثات سرية مع كوريا الشمالية تحضيراً لقمة تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقائد كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وفقاً لما أكده عدة مسؤولون لـ CNN.

وذكر المسؤولون بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، مايك بومبيو، وفريقاً من الوكالة علموا من خلال قنوات استخباراتية للتحضير للقمة، مشيرين إلى أن مسوؤلين من الجانبين الأمريكي وكوريا الشمالية، تحدثوا عدة مرات والتقوا في دولة ثالثة، بتركيز على تحديد موقع لإجراء المحادثات المباشرة بين الطرفين.

ورغم أن كوريا الشمالية لم تعلن عن دعوة كيم جونغ أون للقاء ترامب، والتي نقلتها بعثة من كوريا الجنوبية الشهر الماضي، إلا أن كوريا الشمالية أعلنت قبول ترامب للدعوة، وذكرت بيونغ يانغ استعداد جونغ أون لمناقشة التخلص من الأسلحة النووية في شبه الجزية الكورية.

كما أن كوريا الشمالية تدفع بإجراء اللقاء في العاصمة بيونغ يانغ، وفقاً لما ذكرته المصادر، إلا أنه لم تتضح بعد، نية البيت الأبيض بإجراء المحادثات فيها، وأشارت المصادر إلى أن العاصمة المنغولية "أولان باتور" تعد بين المواقع المحتملة لعقد اللقاء.