ألمانيا: السائق المتسبب بحادثة مونستر عمل وحده

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت السلطات الألمانية، الأحد، إن المتسبب بدهس حشد من الناس في مدينة مونستر الألمانية، السبت، عمل بمفرده ودون شركاء بالحادثة.

وذكر المتحدث باسم شرطة المدينة، جوتشان لاتشي لـ CNN بأن الحادث الذي تسبب بمقتل شخصين وجرح 20 آخرين، لا يزال قيد التحقيق، ويأتي هذا التصريح بعد ورود تقارير، السبت، عن خروج عدة أشخاص من المركبة بعد وقوع الحادث.

وذكرت السلطات العثور على مفرقعات نارية برفقة مسدس من نوع "AK-47" معطّل داخل المركبة التي دهس بها الأشخاص، وفقاً لبيان مشترك من مكتب المدعي العام والشرطة بمدينة مونستر.

وهذا أتى بالإضافة إلى المسدس الذي استخدمه السائق لقتل نفسه، والذي عثرت عليه الشرطة أيضاً، وفقاً لما ذكر بالبيان، الذي أضيف فيه ترجيح السلطات بأن عمر السائق يبلغ 48 عاماً.