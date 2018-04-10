مصادر لـ CNN: مستشار الأمن القومي المستقيل دُفع خارجاً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ذكرت مصادر متعددة بالبيت الأبيض بأن مستشار الامن القومي، توم بوسيرت، الذي أعلنت استقالته، الثلاثاء، قد "دُفع خارجاً".

وفاجأت أخبار استقالة بوسيرت المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومن عملوا مبائرة مع بوسيرت، وبعضهم كان في اجتماعات دون هواتفهم عند إعلان خبر استقالته، ولم يعلموا الخبر حتى رؤيتهم للخبر في وسائل الإعلام.

وأتت استقالة بوسيرت بعد مرور يوم فقط على بدء مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون لأول يوم عمل رسمي له، وذكر مصدر مطلّع على رحيل بوسيرت بأن بولتون أراد تجميع "فريق خاص به"، وأن الرئيس دونالد ترامب وافق على ذلك.

وقد أعلن البيت الأبيض في بيان له استقالة بوسيرت، ونشر بيان ذكر فيه بأن "الرئيس ممتن لالتزام توم بسلامة دولتنا العظيمة وأمنها،" وأضاف بأن "توم قاد جهود البيت الأبيض لحماية الوطن من التهديدات الإرهابية، وتقوية دفاعاتنا الإلكترونية والاستجابة لسلسلة من الكوارث الطبيعية غير المسبوقة، الرئيس ترامب يشكره على خدمته الوطنية ويحمل له أطيب الأمنيات."

ولم يورد البيان أسباب استقالة بوسيرت.