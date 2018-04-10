ترامب يلغي زيارته للبيرو "لمتابعة الاستجابة الامريكية حول سوريا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيارته إلى البيرو للمشاركة بالقمة الثامنة للقارتين الأمريكيتين.

وذكر بيان البيت الأبيض أن ترامب سيبقى في الولايات المتحدة "للاطلاع على الاستجابة الأمريكية حول سوريا ومراقبة التطورات حول العالم،" وأضاف البيان بأن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، سيقوم بالتوجه للقمة بناء على طلب ترامب.

وذكرت عدة مصادر في البيت الأبيض لـ CNN بأنهم لم يعلموا بقرار إلغاء ترامب زيارته، إلا عندما نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، بياناً بالخبر.

وكان من المفترض حضور ترامب للقمة في عاصمة البيرو، ليما، ومن ثم زيارة العاصمة الكولومبية بوغوتا، والتي ألغيت أيضاً

وذكر مسؤولان بأن الرئيس الأمريكي لم يكن متحمساً بشأن الزيارة، وأن مساعديها أقنعوه بأن وجوده بالقمة سيبعث رسالة مهمة للمنطقة، وحذّر ترامب بشأن مواجهة ترامب لخطابات غاضبة من القادة الآخرين، والذين يحق لهم إلقاء خطاباتهم في الجلسة الافتتاحية للقمة.

وذكرت المصادر بأن المقرّبين من ترامب حاولوا تخفيف وطأة الزيارة على الرئيس الأمريكي، وحتى اقتطاع مدتها.

وقد تزامنت القمة بأقل من أسبوع من أوامر صادرة عن ترامب بإرسال الحرس الوطني الأمريكي إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك.