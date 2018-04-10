شاهد.. أطفال يقفزون هرباً من حريق يلتهم مبنى

(CNN)-- كافح رجال الإطفاء للسيطرة على حريق نشب في مبنى بمنطقة إيدج ووتر بولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث اضطر بعض الأشخاص، من بينهم عدد من الأطفال، للقفز هرباً من ألسنة اللهب التي كانت تلتهم المبنى.
وأظهرت لقطات فيديو من مكان الحادث أطفالاً حاصرتهم النيران في الشرفة وهم يصرخون طلباً للمساعدة.
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