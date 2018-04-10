شاهد.. أطفال يقفزون هرباً من حريق يلتهم مبنى

شاهد.. أطفال يقفزون هرباً من حريق يلتهم مبنى

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 10 ابريل/نيسان 2018; 09:10 (GMT +0400).
أمريكاحرائقحوادث
1:10

وأظهرت لقطات فيديو من مكان الحادث أطفالاً حاصرتهم النيران في الشرفة وهم يصرخون طلباً للمساعدة.

(CNN)-- كافح رجال الإطفاء للسيطرة على حريق نشب في مبنى بمنطقة إيدج ووتر بولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث اضطر بعض الأشخاص، من بينهم عدد من الأطفال، للقفز هرباً من ألسنة اللهب التي كانت تلتهم المبنى.

 

أمريكاحرائقحوادث